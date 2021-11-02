Рассекреченный отчет американской разведки о происхождении коронавируса является ненаучным, -МИД КНР

CentralAsia (MNG) - Рассекреченный отчет американской разведки о происхождении коронавируса является ненаучным и не заслуживает доверия. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, пишет монгольский новостной сайт news.mn со ссылкой Reuters.

Ван Вэньбинь отметил, что «ложь, повторенная тысячу раз, по-прежнему является ложью», добавив, что спецслужбы США «имеют репутацию мошенников и обманщиков».

«Отслеживание происхождения коронавируса - серьезный и сложный вопрос, который должен и может быть исследован только в сотрудничестве с мировыми учеными», – добавил представитель внешнеполитического ведомства.

News.mn напоминает, в январе группа экспертов ВОЗ прибыла в город Ухань в Центральном Китае для установления причин появления коронавируса. Вскоре эксперты ВОЗ обнародовали итоги визита в Ухань. Исследователи Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что вспышка коронавируса в Ухане в декабре 2019 года была намного шире, чем предполагалось ранее, и сам Covid-19 циркулировал в Китае задолго до того времени.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения