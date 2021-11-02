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Садыр Жапаров встретился с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом

CentralAsia (MNG) -  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях Саммита мировых лидеров. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Садыр Жапаров поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с избранием на пост президента Монголии и вступлением в должность и пожелал успехов на ответственном государственном посту.

В ходе встречи президенты обсудили вопросы расширения двустороннего кыргызско-монгольского сотрудничества в различных сферах, в том числе обмен визитами на высшем уровне.

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