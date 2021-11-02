Монголия создаст два новых министерства

CentralAsia (MNG) - На прошлой неделе парламент Монголии поддержал предложение о создании двух новых министерств и четырех агентств во время обсуждения государственного бюджета на 2022 год. На новые министерства и ведомства выделено 41,6 млрд тугриков (примерно $ 164 млн).

После обсуждения парламентская группа Монгольской народной партии выступила за создание новых министерств экономического развития и цифрового развития, а также четырех новых агентств для Академии E-Mongolia, Дисциплинарного комитета, Главного управления образования, лесных исследований и развития.

Ожидается, что создание Министерства экономического развития с 11 функциями обойдется в 4,3 миллиарда тугриков (примерно $ 1,5 млн) из государственного бюджета, а Министерство цифрового развития с девятью функциями — 1,8 миллиарда тугриков (примерно $ 632 тыс.).

Отдельно парламентская группа правящей партии поддержала предложение о развитии зоны экономического сотрудничества между Монголией и Китаем.

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