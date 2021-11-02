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Монголия признала индийский сертификат вакцинации против COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Еще пять стран, включая Монголию, признают сертификат о вакцинации от COVID-19 в Индии

«Взаимное признание сертификатов о вакцинации COVID-19 продолжается! Еще пять стран признают индийский сертификат о вакцинации, в том числе Монголия, Эстония, Кыргызстан, Государство Палестина и Маврикий», - сказал в Твиттере официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Еще пять стран, включая Монголию, Маврикий и Кыргызстан, решили признать сертификат вакцинации Индии от COVID-19, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел.

Во время специального брифинга в пятницу министр иностранных дел Харш Вардхан Шрингла сказал, что Индия предложила взаимное признание сертификации вакцинации COVID-19 на саммите G20.

Признание Covaxin, наряду с ранее объявленным признанием Covishield (производимого AstraZeneca, Индия), означает, что многие граждане Индии и Монголии, а также других стран, где эти вакцины получили широкое распространение, теперь будут считаться полностью вакцинированными при въезде в Австралию. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Австралии.

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