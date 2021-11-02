А.А. Громыко, советский представитель в ООН, выступил против членства Монголии в ООН, - The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Взаимодействие Монголии с ООН — это микрокосм ее внешней политики после обретения независимости.

25 октября Министерство иностранных дел Монголии инициировало «Неделю ООН» в ознаменование 60-летия вступления Монголии в ООН. История Монголии в Организации Объединенных Наций также служит окном для внешней политики страны, ее геополитических проблем, а также ее настойчивости.

С момента подачи первой заявки на вступление в ООН Монголии потребовалось 15 лет. Неоднократные попытки Монголии вступить в ООН встречались с вызовом на каждом этапе, поскольку конкуренция сверхдержав и геополитическая динамика препятствовали достижению этих внешнеполитических целей. Американцы, русские и китайцы были против членства Монголии в ООН при разных политических обстоятельствах и в разные сроки.

Монголия впервые попыталась присоединиться к ООН в 1946 году, сразу после Второй мировой войны. В то время монголы считали, что изменение мирового порядка, возможно, было шансом расширить связи страны с внешним миром.

24 июня 1946 года премьер-министр Монгольской Народной Республики (МНР) Чойбалсан Хорлоо подал заявку на членство в ООН. Учитывая послевоенный менталитет, пять постоянных членов — Советский Союз, Китай, США, Великобритания и Франция - были заняты своими собственными планами, которые не касались непосредственно Монголии.

В июле 1946 года представитель США в Организации Объединенных Наций Гершель Джонсон поддержал вступление в Организацию Объединенных Наций блока государств, в том числе Монголии, а также Афганистана, Албании, Ирландии, Португалии, Испании и Швеции. Однако А.А. Громыко, советский представитель в ООН, выступил против членства Монголии в ООН.

А.А.Громыко

1950-е и 1960-е были не лучше. Холодная война между США и СССР в конечном итоге разделила других глобальных и региональных игроков на союзников и врагов, коммунистов и капиталистов. Эта глобальная нестабильность не помогла Монголии присоединиться к ООН, поскольку Советский Союз все еще имел огромное влияние в Монголии. После нескольких неудачных поездок в Нью-Йорк тогдашний премьер-министр Маршалл Цэдэнбал Юмжаа в отчаянии сказал 7 декабря 1961 года: «В течение многих лет чаяния монгольского народа игнорировались. Поскольку Соединенные Штаты проводили дискриминационную политику в отношении Монгольской Народной Республики, Чан Кайши и его группы, которые давно потеряли свою репутацию в глазах мира и навсегда потеряли поддержку своего народа, желание Монгольской Народной Республики стать ее членом ООН растянулась на 14 лет. Оно все еще не выполнено».

Действительно, признание Монголии было связано с конфликтом между правительством Китайской Республики Чан Кайши (КР) на Тайване и Китайской Народной Республикой, которая захватила материковый Китай в 1949 году. Чан Кайши по-прежнему цеплялся за фикцию представления всего Китая, который, по его мнению, также включал Монголию, несмотря на то, что его правительство было вынуждено признать независимость Монголии в условиях гражданской войны в Китае. Поэтому правительство Китайской Республики решительно выступило против вступления Монголии в ООН.

Летом 1961 года и осенью президент США Джон Ф. Кеннеди заявил Чан Кайши, что Соединенные Штаты больше не будут препятствовать присоединению Монголии к ООН. Соединенные Штаты осознавали как преимущества, так и недостатки присоединения Монголии к ООН. Эти недостатки не имели ничего общего с Монголией как таковой, а были связаны с геополитическими проблемами, связанными с Россией и Китаем.

В рассекреченной записке, относящейся к эпохе Кеннеди, утверждалось, что «членство в ООН может обеспечить Внешнюю Монголию защитой от дальнейших посягательств СССР или Пекина [Пекина] в этой области. Внешняя Монголия будет менее изолированной, и всемирная организация будет внимательно следить за развитием событий в этой стране. Это было бы общепопулярным актом для Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций». Пренебрегая этими известными преимуществами, 1 февраля 1961 г. Белый дом Кеннеди пришел к противоположному выводу: «Взвешивая вышеизложенные соображения; похоже, что в конечном итоге нашим национальным интересам будет лучше всего служить продолжение нашего противодействия принятию Внешней Монголии в Организацию Объединенных Наций».

Однако эти барьеры не мешали Монголии поддерживать дипломатические отношения с другими странами по всему миру. Тот факт, что Монголия устанавливает двусторонние отношения с другими странами, включая страны Запада, положительно отражается на независимости Монголии и ее внешней политике в целом.

Как писал известный монголовед Ч. Р. Бауден: «С момента вступления в ООН в 1961 году, после напряженной кампании, Монголия еще больше укрепила свой мировой статус, обменявшись дипломатическим признанием с рядом западных стран — в первую очередь в 1963 году, с Объединенное Королевство».

27 октября 1961 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 166, в которой Монголия была принята в ООН девятью голосами за и одним воздержавшимся — США (Китайская республика, которая в то время все еще занимала место Китая в Совете Безопасности ООН, не участвовала в заседании). голосование). В этот день 60 лет назад монгольская делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел МНР Д. Цэвэгмидом, послами Б. Жаргалсайханом и Б. Дашцэрэном, а также дипломатами О. Дамдиндорж, Б. Орсоо и Б. Ванчин — стал свидетелем переломного момента в истории Монголии.

Спустя пятнадцать лет с момента его первого применения и благодаря огромным усилиям, приложенным Цэдэнбалом и многими ранее, Монголия стала полноправным членом ООН.

С момента присоединения к ООН Монголия ратифицировала договоры и конвенции ООН и была активным участником миротворческих миссий ООН на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Монголия также участвовала в ЮНЕСКО, Совете ООН по правам человека и других важных инициативах. В 2019 году Миссия ООН по поддержанию мира признала вклад Монголии в дела Западной Сахары, Демократической Республики Конго, Либерии и Южного Судана.

По данным представительства Монголии при ООН, «Монголия инициировала более 70 резолюций в Генеральной Ассамблее, 10 из которых были приняты за последние пять лет». К ним относятся резолюции о «ООН. Десятилетие грамотности», «Поддержка системой ООН усилий правительств по развитию и укреплению новых и возрожденных демократий», «Улучшение положения женщин в сельских районах» и «Кооперативы в социальном развитии». Кроме того, статус государства, не обладающего ядерным оружием (ГНЯО), делает Монголию важным посредником в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Восточной Азии.

В рамках Недели ООН в Министерстве иностранных дел Монголии прошла фотовыставка. Также в рамках мероприятия впервые в истории ООН дети из 21 аймака и Улан-Батора написали Хартию ООН традиционным монгольским письмом, Монгол Бичиг.

Министерство иностранных дел также организовало научную конференцию «60 лет сотрудничества между Монголией и ООН и что впереди». Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и постоянный координатор ООН Тапан Мишра выступили с замечаниями, открывая конференцию.

В поздравительном послании Батцэцэг заявила: «За последние 60 лет Монголия полностью воспользовалась этой возможностью, строго придерживалась целей и принципов Устава ООН и способствовала укреплению международного мира и безопасности, содействию социально-экономическому развитию и обеспечению прав человека, которые являются тремя столпами деятельности Организации Объединенных Наций. Сегодня Монголия установила дипломатические отношения со 193 странами мира, стала членом более 80 международных и межправительственных организаций и присоединилась к более чем 290 международным договорам».

Поскольку Монголия продолжает оставаться неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона, ее отношения с Организацией Объединенных Наций будут только укрепляться и расширяться. Монголия также участвовала в ЮНЕСКО, Совете ООН по правам человека и других важных инициативах. В 2019 году Миссия ООН по поддержанию мира признала вклад Монголии в дела Западной Сахары, Демократической Республики Конго, Либерии и Южного Судана.

По данным представительства Монголии при ООН, «Монголия инициировала более 70 резолюций в Генеральной Ассамблее, 10 из которых были приняты за последние пять лет». К ним относятся резолюции о «ООН. Десятилетие грамотности», «Поддержка системой ООН усилий правительств по развитию и укреплению новых и возрожденных демократий», «Улучшение положения женщин в сельских районах» и «Кооперативы в социальном развитии». Кроме того, статус государства, не обладающего ядерным оружием (ГНЯО), делает Монголию важным посредником в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Восточной Азии.

В рамках Недели ООН в Министерстве иностранных дел Монголии прошла фотовыставка. Также в рамках мероприятия впервые в истории ООН дети из 21 аймака и Улан-Батора написали Хартию ООН традиционным монгольским письмом, Монгол Бичиг.

Министерство иностранных дел также организовало научную конференцию «60 лет сотрудничества между Монголией и ООН и что впереди». Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и постоянный координатор ООН Тапан Мишра выступили с замечаниями, открывая конференцию.

В поздравительном послании Батцэцэг заявила: «За последние 60 лет Монголия полностью воспользовалась этой возможностью, строго придерживалась целей и принципов Устава ООН и способствовала укреплению международного мира и безопасности, содействию социально-экономическому развитию и обеспечению прав человека, которые являются тремя столпами деятельности Организации Объединенных Наций. Сегодня Монголия установила дипломатические отношения со 193 странами мира, стала членом более 80 международных и межправительственных организаций и присоединилась к более чем 290 международным договорам».

Поскольку Монголия продолжает оставаться неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона, ее отношения с Организацией Объединенных Наций будут только укрепляться и расширяться. В предстоящие годы Организация Объединенных Наций и ее учреждения будут играть важную роль в реализации Монголией ее концепции «Видение 2050», долгосрочного плана развития, который направлен на то, чтобы затронуть вопросы управления, прав человека, образования и превращения в цифровую нацию, такую как как Эстония, Дания, Израиль и Канада.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

Коронавирус в Монголии

Карта распространения