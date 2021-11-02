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Спецназы Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения

CentralAsia (UZ) -  Совместные военные учения спецназа «Калкан-2021» проводят Узбекистан и Казахстан, 1 ноября сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«В Гвардейском гарнизоне началось совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Узбекистан „Калкан-2021“», — сообщает ведомство.

Казахстан использует на военных учениях более 40 единиц бронированной и автомобильной техники, десять единиц авиационной техники и беспилотников. На учениях военнослужащие ВС республик отработают в составе одного тактического отряда организацию и проведение совместной спецоперации.

Сообщается, что данные военные учения направлены на совершенствование взаимодействия действий органов управления и подразделений в ходе организации и проведения специальной операции. Считается, что учения помогут повысить компетентность и профессионализм личного состава подразделений специального назначения.

Совместные тактико-специальные учения подразделений спецназа вооруженных сил Казахстана и Узбекистана «Калкан-2021» продлятся до 5 ноября 2021 года.

Со стороны Узбекистана Министерство обороны о совместных учениях пока не сообщает.

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