Спецназы Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения

- Узбекистан, общество
- 9:14, 02 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Совместные военные учения спецназа «Калкан-2021» проводят Узбекистан и Казахстан, 1 ноября сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.
«В Гвардейском гарнизоне началось совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Узбекистан „Калкан-2021“», — сообщает ведомство.
Казахстан использует на военных учениях более 40 единиц бронированной и автомобильной техники, десять единиц авиационной техники и беспилотников. На учениях военнослужащие ВС республик отработают в составе одного тактического отряда организацию и проведение совместной спецоперации.
Сообщается, что данные военные учения направлены на совершенствование взаимодействия действий органов управления и подразделений в ходе организации и проведения специальной операции. Считается, что учения помогут повысить компетентность и профессионализм личного состава подразделений специального назначения.
Совместные тактико-специальные учения подразделений спецназа вооруженных сил Казахстана и Узбекистана «Калкан-2021» продлятся до 5 ноября 2021 года.
Со стороны Узбекистана Министерство обороны о совместных учениях пока не сообщает.