Президент У. Хурэлсух принимает участие в саммите мировых лидеров COP26

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии У. Хурэлсух принимает участие во Всемирном саммите лидеров: 26-я конференция ООН по изменению климата (COP26), которая проходит в Глазго, Великобритания.

Как организаторы саммита, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовали президента У. Хурэлсуха, чтобы выразить благодарность за то, что нашли время лично присутствовать на саммите.

Борис Джонсон, Хурэлсух Ухнаа и Антониу Гутерриш

Главы государств и правительств более 130 стран принимают участие в саммите, организованном в рамках 26-й конференции ООН по изменению климата, которая пройдет с 30 октября по 12 ноября.

Саммит направлен на ускорение реализации Парижского соглашения путем дальнейшего определения обязательств, взятых на себя странами, и сбора финансовых средств в рамках мер, которые должны быть приняты для получения нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году и ограничения глобального потепления до 1,5 ° C.

Монголия нацелена на сокращение выбросов парниковых газов, основной причины изменения климата, на 22,7 процента к 2030 году. С внедрением новых технологий и инновационных решений и созданием устойчивой системы зеленого финансирования планируется дальнейшее увеличить сокращение выбросов парниковых газов, достигнув 27,2 процента.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения