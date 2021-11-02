В США из Узбекистана пустят только полностью вакцинированных — МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана, выезжающие в США, должны начиная с 8 ноября предоставить доказательство своей полной вакцинации от COVID-19, ссылаясь на американское посольство, сообщает МИД республики.

«Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваний (CDC), для въезда в США допустимыми будут считаться вакцины, одобренные или разрешенные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что для въезда в Америку можно также привиться вакцинами, внесенными в список ВОЗ для использования при ЧС.

Сообщается, что ограничения на въезд в США не распространяются на обладателей иммиграционной визы, а также лиц, въезжающих в Америку по дипломатическим и официальным каналам.

Дети до 18 лет, путешествующие с вакцинированными родителями, также могут въезжать в США без прививки от коронавируса. Однако они должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение трех предыдущих календарных дней.

Невакцинированные дети, путешествующие без сопровождения или с невакцинированными взрослыми, должны сдать анализ в течение одного календарного дня до отъезда в Америку, сообщает посольство США в Ташкенте.

В список из 12 вакцин, которыми можно привиться для получения возможности въехать в США, не входит узбекско-китайская вакцина от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, так же как и российская вакцина «Спутник V». В Узбекистане большая часть населения привита узбекско-китайской вакциной.