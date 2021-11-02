В Монголии за сутки выявлен 1021 случай COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлен 1 021 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 362 526.

Из них 690 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 331 случая были выявлены в регионах стран, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 7 198 пациентов находятся в легком, 6 219 — в тяжелом, 1 845 — в критическом и 301 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 10 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 682.

Заболеваемость COVID-19 в Монголии снизилась впервые за 2 месяца. По данным Минздрава, снижение заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю является самым продолжительным устойчивым снижением случаев за более чем 2 месяца. Хотя количество новых случаев заболевания и госпитализаций, похоже, сокращается, пик смертности, вызванный этой волной, все еще продолжается.

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