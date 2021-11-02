В Туркменистане у призывников выявлен коронавирус - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане продолжается осенний призыв, в рамках которой с октября по декабрь граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет направляют на срочную военную службу.

Так из нескольких этрапов Лебапского велаята, в том числе из Ходжамбазского, Кёйтендагского, Керкинского, и Дяневского этрапов группу молодых ребят на поездах доставили в город Туркменабад для дальнейшего распределения по войсковым частям в других регионах страны, передает туркменская служба Радио Свободы.

«Мы проехали несколько часов до вокзала Туркменабада, чтобы оттуда проводить нашего сына в армию. Там перед отправкой в войсковые части у призывников взяли тесты на COVID-19. Они забрали нашего сына в больницу, сказав, что у него обнаружен коронавирус. Хотя он уже был вакцинирован. Нам не разрешили проведать и повстречаться с сыном», рассказала одна мать призывника из города Магданлы Кёйтендагского этрапа.

Собеседница добавила, что кроме её сына коронавирус был выявлен у десятков новобранцев, ехавших с ним вместе в одном вагоне поезда.

Ранее корреспонденты и источники Азатлыка сообщали о стремительном распространении коронавируса в войсковых частях в Ашхабаде, Бекреве и Геокдепе.

В июле журналисты сообщали, что коронавирус выявляли как среди солдат-срочников, так и среди офицеров, контрактников и членов их семей, но во врачебных заключениях указывался диагноз пневмония.

Туркменские власти продолжают настаивать на том, что с начала пандемии на территории страны не выявлено ни единого случая коронавируса.

Но тем не менее, на фоне сообщений о резком росте количества случаев коронавируса и смертей от его последствий, власти страны ввели карантинные меры, такие как ограничение передвижения внутри страны, масочный режим и требование сохранять социальную дистанцию.