Узбекистан завоевал первую путевку на зимние Олимпийские игры  

CentralAsia (UZ) - По данным Федерации лыжного спорта Узбекистана, горнолыжник Комилжон Тухтаев выиграл путевку на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году.

Тухтаев в рамках выступлений в квалификационных соревнованиях по сумме очков выполнил установленные нормативы в дисциплинах «слалом» и «слалом гигант».

Как отмечается, еще один узбекский горнолыжник может получить лицензию на зимние Олимпийские игры в квалификационных соревнованиях, которые начнутся 1 июля 2019 года и закончатся 16 января 2022 года.

Международный олимпийский комитет выделил Узбекистану 2 квоты в горнолыжном спорте.

Комилжон Тухтаев также участвовал в Зимних Олимпийских играх 2018 года. Узбекистан на Зимних Олимпийских играх того года также представлял фигурист Миша Ге.

«Традиционно за получение лицензии на летние Олимпийские игры государство выделяет вознаграждение в размере 100 млн сумов ($9,4 тыс.) спортсмену и 50 млн сумов ($4,7 тыс.) — тренеру. К сожалению, такая практика распространяется только на летние Олимпийские игры. Было бы справедливо, если бы такие поощрительные призовые выплачивались и за завоевание путёвок на зимние Олимпийские игры», - говорится в заявлении федерации.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 8 по 20 февраля.