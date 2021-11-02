Россия поставила военную технику в Узбекистан и Казахстан

CentralAsia (UZ) - Россия поставила Казахстану и Узбекистану продукцию военного назначения в 2021 году, в том числе самолеты и ракетные комплексы. Об этом в интервью РБК сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"К примеру, в 2021 году мы выполнили поставки в Казахстан и Узбекистан самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А. Также этим странам были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10Е", легкобронированные автомобили "Тайфун-К", стрелковое оружие", - сказал Шугаев.

По его словам, военно-техническое сотрудничество России развивается в условиях пандемии. "Были предприняты определенные усилия для выполнения в этом году тех контрактов, которые были намечены на начало 22-го года. Таким образом, мы соблюли баланс", - отметил Шугаев.