Лидеры стран предупреждают о климатическом «судном дне» на саммите в Глазго

Экраны, транслирующие прямые трансляции церемонии открытия в медиацентре климатического саммита в Глазго

CentralAsia (CA) - Мировые лидеры открыли ключевой климатический саммит в Шотландии с предупреждениями о том, что осталось мало времени для предотвращения катастрофического глобального потепления, но при этом предложили несколько новых обязательств по более агрессивному сокращению выбросов парниковых газов.

Как сообщает The New York Times, встреча, созванная в надежде на то, что мир наконец-то сможет договориться о значимых шагах, чтобы вернуть стремительно нагревающуюся планету в норму, продлится почти две недели, но для появления первых ударов потребовалось всего несколько часов.

Давние линии разногласий в глобальных дебатах о том, кто должен нести наибольшую ответственность за сокращение выбросов, проявились во вступительных речах собравшихся глав государств. Так же поступали колкости в адрес двух основных источников выбросов парниковых газов, Китая и России, лидеры которых не присутствовали. Как и напряженность между богатыми и бедными на земном шаре, поскольку менее развитые страны требовали от более богатых стран большей помощи и более быстрых действий.

Со своей стороны, президент Байден извинился в понедельник за враждебное отношение бывшего президента Дональда Трампа к борьбе с глобальным потеплением, заявив, что она «поставила нас в трудную ситуацию».

Обращаясь к лидерам более 120 стран, представленных на саммите в понедельник, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сказал, что последствия потепления на планете ощущаются «от глубин океана до горных вершин».

«Хватит сжигать, бурить и добывать все глубже. Мы роем себе могилы», - сказал г-н Гутерриш.

Океаны стали жарче, чем когда-либо, части тропических лесов Амазонки выделяют больше углерода, чем поглощают, и за последнее десятилетие около четырех миллиардов человек пострадали от событий, связанных с изменением климата. Только за последний год смертельные наводнения обрушились на Германию и Китай, жара унесла жизни около 200 человек на северо-западе Тихого океана, а в Арктике бушевали так называемые зомби-пожары.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил гонку за прекращение глобального потепления со шпионским триллером, предупредив, что «красные цифровые часы безжалостно тикают до взрыва, который положит конец человеческой жизни, какой мы ее знаем».

«Мы, мои коллеги, мировые лидеры, находимся примерно в том же положении, что и Джеймс Бонд сегодня. Трагедия в том, что это не фильм, а устройство судного дня реально», - сказал Джонсон.

Но, несмотря на все ужасные предупреждения понедельника, было мало конкретных предложений о том, как сократить выбросы в ближайшем будущем.

Индия, которая до сих пор внесла относительно небольшой вклад в мировые выбросы, но становится все более их источником, объявила новые цели, которые позволят углю оставаться в центре ее энергетического сектора как минимум на десятилетие. Премьер-министр Нарендра Моди сказал, что Индия также увеличит свою цель на 2030 год в отношении использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия.

Байден призвал страны к сотрудничеству в борьбе, подчеркнув потенциальное создание миллионов рабочих мест во всем мире, связанных с технологиями с низким уровнем выбросов.

«Мы все еще не справляемся. Нет больше времени сидеть сложа руки, сидеть на заборе или спорить между собой. Это вызов нашей коллективной жизни», - сказал Байден.

Основная напряженность саммита - это резкое несоответствие между тем, что до сих пор обещали лидеры крупнейших глобальных потеплений, и тем, что, по мнению ученых и общественных лидеров, необходимо сделать.

Также существует разрыв между тем, что было обещано, и тем, что было фактически выполнено. Лидеры развивающихся стран напомнили участникам саммита, например, что более бедные страны еще не получили к 2020 году ежегодной помощи в размере 100 млрд долларов, которая была обещана ранее.

Несколько лидеров, в том числе шейх Хасина, премьер-министр Бангладеш, и Гастон Браун, премьер-министр Антигуа и Барбуды, решительно настаивали на обсуждении потерь и ущерба. По сути, они требуют своего рода репараций для стран, которые не несут небольшой ответственности за выбросы, вызывающие потепление Земли, - но уже страдают от последствий.

Поздно вечером в понедельник лидеры более 100 стран, включая Бразилию и Китай, взяли на себя обязательство положить конец вырубке лесов к 2030 году, и для реализации этой цели предполагается принять ряд мер. Правительства выделили 12 млрд долларов, а частные компании - 7 млрд долларов на защиту и восстановление лесов различными способами, включая 1,7 млрд долларов для коренных народов.

Но эксперты говорят, что принятые странами обязательства по сокращению выбросов далеки от того, что необходимо. И остается вопрос, можно ли выполнить даже эти ограниченные обязательства.

В Соединенных Штатах Байден изо всех сил пытается выполнить свои амбициозные цели в области климата. Он провел большую часть понедельника, обсуждая свои предложения по климату и социальной политике «Восстановить лучшую жизнь». Но на самом деле его администрация уже была вынуждена отказаться от центральной политики этого законопроекта - меры, которые побудили бы энергетический сектор перейти от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

Байден сократил свой счет и предложил вместо этого потратить 550 млн долларов в виде налоговых льгот на возобновляемые источники энергии, электромобили и другие меры по борьбе с изменением климата. Это помогло бы Соединенным Штатам на полпути к цели Байдена сократить выбросы до 52% с 2005 года к концу десятилетия.

Активисты из США также осудили выступление Байдена.

Варшини Пракаш, исполнительный директор Sunrise Movement, молодежной некоммерческой организации по изменению климата, назвал призыв президента к другим странам сократить выбросы «унизительным», учитывая его неспособность принять климатическое законодательство дома.

Байден пытался выставить Соединенные Штаты в качестве лидера, а его помощники стремились обратить международный гнев по отношению к Китаю. Проводя брифинг на президентском борту, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан назвал китайцев «значительными выбросами» и сказал, что Пекин «обязан стремиться к более высоким амбициям по мере нашего продвижения вперед».

Отсутствие на саммите лидеров из России и Китая заставляет усомниться в том, насколько мир может быть сплоченным в борьбе.

Китай, крупнейший в мире производитель парниковых газов, предложил новую цель по выбросам, которая во многом неотличима от той, которую он поставил шесть лет назад. Россия не взяла на себя никаких новых обязательств по сокращению загрязнения климата в этом десятилетии.