В России начали исследования новой вакцины от COVID на приматах

CentralAsia (CA) - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, который разработал первую в мире вакцину против коронавируса «Спутник V», начал доклинические испытания нового препарата для профилактики COVID-19, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Новая вакцина создана по отличной от первого препарата технологии: в ней использована технология вирусоподобных частиц, которые не содержат генетический материал вируса-возбудителя, но имитируют его, заставляя организм давать иммунный ответ.

Доклинические исследования вакцины проходят на животных, они должны завершиться 24 ноября — 20 декабря. Как пишет «Фармвестник», испытания будут проходить на базе шести учреждений, соответственно, на сайте с госзакупками размещено шесть договоров.

Так, Научно-исследовательский институт медицинской приматологии (ФГБНУ «НИИ МП») в Краснодарском крае будет оценивать на приматах иммуногенность и безопасность новой вакцины. Стоимость контракта составит 11,6 млн руб.

Филиалы Центра по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения Росздравнадзора в Ростове-на-Дону и Института биоорганической химии РАН в Пущино займутся оценкой общей токсичности препарата. В филиале института в Пущино дополнительно изучат безопасность воздействия вакцины на иммунную систему в целом и генетический материал. Оба контракта заключены на общую сумму 9,4 млн руб.

Институт медико-биологических исследований и технологий (АНО «ИМБИИТ») в Москве проводит дополнительное исследование по иммунотоксичности и генотоксичности. Стоимость работ составит 1,6 млн руб.

В Институте цитологии и генетики сибирского отделения РАН (ИЦИГ СО РАН) будут оценивать репродуктивную токсичность нового препарата. Стоимость работ оценили в 3,9 млн руб.

Центр токсикологии имени академика С.Н. Голикова ФМБА в Санкт-Петербурге будет проводить испытания вакцины на способность вызывать лихорадочную реакцию и на потенциальную способность вызывать аллергические реакции (немедленного и замедленного типа). Контракт заключен на сумму 2,4 млн руб.

При этом «Фармвестнику» не удалось обнаружить контракты на фармакокинетическое исследование и исследование канцерогенности препарата.

О том, что Центр им. Гамалеи разрабатывает еще одну вакцину от коронавируса, говорилось еще в январе. Тогда Минздрав согласовал центру госзадание на разработку вакцины на основе вирусоподобных частиц. По подсчетам «Фармвестника», из бюджета планировалось выделить на это около 25 млн руб. В том же госзадании была прописана разработка двух лекарственных препаратов от COVID.