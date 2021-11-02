Монгольские пастухи получили награду международного конгресса «Лучшее скотоводческое сообщество»

CentralAsia (MNG) - Монгольские пастухи получили награду международного конгресса по управлению пастбищами.

В частности, во время Совместного международного конгресса пастбищ (IGC) и Международного пастбищного (IRC) конгресса, который проходил в Найроби, Кения, глава группы пастбищных пользователей «Бичигт Хад», базирующейся в сомоне Давст, Увс аймак Б. Баян-Очир и руководитель группы пастбищепользователей «Адуун Чулуун», базирующаяся в сомоне Лун, аймак Төв, Ж. Солонго получили награду за лучшее скотоводческое сообщество. Награда была также вручена группе пользователей пастбищ из Кыргызстана.

Совместный XXIV Конгресс IGC и XI IRC проходил с 25 по 29 октября под темой «Устойчивое использование ресурсов Гренландии и пастбищ для повышения уровня жизни». Конгресс направлен на содействие обмену научной и технической информацией по всем аспектам естественных и возделываемых пастбищ и кормовых культур на благо человечества, включая устойчивое развитие, производство продуктов питания и сохранение биоразнообразия

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