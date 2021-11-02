экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольские пастухи получили награду международного конгресса «Лучшее скотоводческое сообщество»

CentralAsia (MNG) -  Монгольские пастухи получили награду международного конгресса по управлению пастбищами.

В частности, во время Совместного международного конгресса пастбищ (IGC) и Международного пастбищного (IRC) конгресса, который проходил в Найроби, Кения, глава группы пастбищных пользователей «Бичигт Хад», базирующейся в сомоне Давст, Увс аймак Б. Баян-Очир и руководитель группы пастбищепользователей «Адуун Чулуун», базирующаяся в сомоне Лун, аймак Төв, Ж. Солонго получили награду за лучшее скотоводческое сообщество. Награда была также вручена группе пользователей пастбищ из Кыргызстана.

Совместный XXIV Конгресс IGC и XI IRC проходил с 25 по 29 октября под темой «Устойчивое использование ресурсов Гренландии и пастбищ для повышения уровня жизни». Конгресс направлен на содействие обмену научной и технической информацией по всем аспектам естественных и возделываемых пастбищ и кормовых культур на благо человечества, включая устойчивое развитие, производство продуктов питания и сохранение биоразнообразия

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Казахстане за сутки выявили 1395 случаев коронавируса
  • Умер создатель популярного десерта тирамису
  • Оксфордский словарь назвал слово 2021 года


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com