В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 1181 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область — 168;
- город Нур-Султан — 145;
- город Алматы — 145;
- Северо-Казахстанская область — 137;
- Карагандинская область — 131;
- Акмолинская область — 118;
- Алматинская область — 89;
- Костанайская область — 79;
- Восточно-Казахстанская область — 64;
- Атырауская область — 19;
- город Шымкент — 19;
- Туркестанская область — 16;
- Кызылординская область — 15;
- Актюбинская область — 10;
- Жамбылская область — 13;
- Западно-Казахстанская область — 9;
- Мангистауская область — 4.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 941 793 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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