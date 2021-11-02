В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 1181 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область — 168;

- город Нур-Султан — 145;

- город Алматы — 145;

- Северо-Казахстанская область — 137;

- Карагандинская область — 131;

- Акмолинская область — 118;

- Алматинская область — 89;

- Костанайская область — 79;

- Восточно-Казахстанская область — 64;

- Атырауская область — 19;

- город Шымкент — 19;

- Туркестанская область — 16;

- Кызылординская область — 15;

- Актюбинская область — 10;

- Жамбылская область — 13;

- Западно-Казахстанская область — 9;

- Мангистауская область — 4.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 941 793 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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