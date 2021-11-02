В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 25 человек

CentralAsia (KZ) - Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 2 ноября.

Как передает оперативный штаб, лечение от КВИ продолжают получать 45 777 человек (40 102+ и 5 675 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 268, на амбулаторном уровне – 37 509.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 540;

- в состоянии крайней степени тяжести – 171;

- на аппарате ИВЛ – 110.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 2 ноября 2021 года

31.10.2021 года зафиксировано семь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 25 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 79 659, летальных случаев – 5042, выздоровевших – 68 942.

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