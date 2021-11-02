экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане выявлено 277 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 31 октября общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 186521 (+277). В течение прошедших суток зафиксировано 277 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больные с диагнозом пневмония не зарегистрированы (всего 27638).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1327 летальных исхода).

За день выздоровели 381 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 182 426).

Новости по теме:

print
  • В Монголии за сутки выявлен 1021 случай COVID-19
  • Оксфордский словарь назвал слово 2021 года
  • Президент Монголии У. Хурэлсух принимает участие в саммите мировых лидеров COP26 в Глазго


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com