За сутки в Узбекистане выявлено 277 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 31 октября общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 186521 (+277). В течение прошедших суток зафиксировано 277 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больные с диагнозом пневмония не зарегистрированы (всего 27638).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1327 летальных исхода).

За день выздоровели 381 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 182 426).