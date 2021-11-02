За сутки в Узбекистане выявлено 277 новых больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:50, 02 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 31 октября общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 186521 (+277). В течение прошедших суток зафиксировано 277 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Больные с диагнозом пневмония не зарегистрированы (всего 27638).
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1327 летальных исхода).
За день выздоровели 381 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 182 426).