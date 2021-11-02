В Узбекистане по одной дозе вакцины от коронавируса получили более 13,6 млн человек

CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день в Узбекистане использовано более 26 миллионов 469 тысяч доз вакцины против коронавируса.

По данным Минздрава РУз, 1 ноября по всей стране было введено 235 776 доз вакцины против COVID-19. Из них: на первом этапе провакцинировано 112 595 человек, на втором - 74 327, на третьем - 48 854.

На сегодняшний день в стране использовано 26 469 699 доз вакцины. Из них: на первом этапе - 13 692 645, на втором - 518 518 942 и на третьем - 4 258 112.

Показатель вакцинации первой дозой составляет 63,8% от общего числа привитых.