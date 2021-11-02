В Абу-Даби задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый Интерполом за терроризм и диверсии

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CentralAsia (UZ) - В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками НЦБ Интерпола Узбекистана и НЦБ Интерпола Объединенных Арабских Эмиратов в октябре текущего года, в городе Абу-Даби был арестован 49-летний гражданин Узбекистан.

По данным Национального центрального бюро Интерпола в Узбекистане, уроженец Андижанской области С.М. был объявлен в международный розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями 155 (терроризм), 161 (диверсия), 242 (организация преступного сообщества) и 244 (публичный призыв или организация массовых беспорядков) Уголовного кодекса РУз.

На основании полученных материалов была направлена приблизительная ориентировка местонахождения разыскиваемого в Генеральный Секретариат Интерпола. В 2006 году было установлено, что фигурант скрывался на территории США. В конце сентября 2021 года была получена информация о том, что С.М. покинул США и направился в город Дубай (ОАЭ). Через несколько дней после прибытия в Абу-Даби, С.М. был арестован совместными оперативно-розыскными мерами сотрудниками НЦБ Интерпола Узбекистана и НЦБ Интерпола Объединенных Арабских Эмиратов. На сегодняшний день рассматривается вопрос о его экстрадиции в Республику Узбекистан.