В Узбекистане выйдет шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара»

CentralAsia (UZ) - Шоу по мотивам нашумевшего сериала от Netflix «Игра в кальмара» планируется к выпуску на телеканале «Zo’r tv» телевидения Узбекистана.

Рекламный ролик нового телепроекта уже распространился в Сети. На кадрах показывается, как человек, одетый в черный костюм и маску, выходит из машины и направляется в здание с телохранителями.

В конце зрителям показывают, что на маске героя изображен квадрат — именно такой образ был у героев «Игры в кальмара».

«Игра в кальмара» — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Сериал повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение об участии в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 38,5 млн долларов США. 17 сентября 2021 года состоялась мировая премьера сериала на платформе Netflix.

За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 142 млн зрителей, и «Игра в кальмара» официально стала самым популярным сериалом в истории Netflix.