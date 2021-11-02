На сколько страны обещают сократить выбросы парниковых газов?

Группа климатических активистов "Красные повстанцы" протестуют на центральном вокзале Глазго

CentralAsia (CA) - На этой неделе начался саммит ООН по климату в Глазго, и многие страны пообещали делать больше для борьбы с изменением климата. Однако этих планов недостаточно, чтобы избежать опасного повышения глобальной температуры.

Как пишет The New York Times, четыре крупнейших в мире источника выбросов - Китай, Соединенные Штаты, Европейский Союз и Индия - отвечают за чуть более половины глобального производства парниковых газов и считаются ключевыми в ограничении будущих воздействий изменения климата.

В преддверии саммита в Глазго и Соединенные Штаты, и Европейский Союз дали новые обещания сократить свои выбросы примерно на 50% по сравнению с уровнями 2005 года к 2030 году. Но ни одно из правительств еще не приняло достаточной политики для выполнения этих обещаний. Европейские страны обсуждают большой новый пакет экологически чистых источников энергии, в то время как администрация Байдена все еще пытается принять основные законы по климату через Конгресс.

Китай, крупнейший в мире потребитель ископаемого топлива, заявил, что его выбросы достигнут пика где-то «до 2030 года», и к тому времени страна планирует получать 25% своей энергии из чистых источников, таких как энергия ветра, солнца или ядерной энергии. Экологи призывали Китай поставить перед Глазго более амбициозные краткосрочные цели, но страна, которая в настоящее время пытается обуздать свой аппетит к угольной энергетике, сохранила свои цели неизменными по сравнению с теми, которые были объявлены год назад.

Индия, со своей стороны, еще официально не установила дату, когда ее выбросы достигнут пика, при этом официальные лица утверждают, что страна все еще намного беднее, чем другие крупные источники выбросов, и ей нужно больше времени для развития своей экономики. (Выбросы в Индии на человека составляют примерно четверть выбросов в Китае и одну седьмую выбросов в Соединенных Штатах.) Страна объявила о целях увеличения использования более чистых источников энергии, таких как солнечная энергия, и замедления роста потребления ископаемого топлива, но он попросил помощи у более богатых стран, чтобы ускорить свои усилия.

В соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года страны могут свободно устанавливать свои собственные национальные цели по борьбе с глобальным потеплением. Некоторые страны, такие как Россия, поставили цели, которые намного превышают уровень выбросов, который фактически ожидается в 2030 году в соответствии с нынешней энергетической политикой. Иран, со своей стороны, является одной из немногих стран, которые не ратифицировали Парижское соглашение, и у них на планах мало климатической политики.

Канада и Япония недавно установили более строгие цели по выбросам до 2030 года в преддверии саммита в Глазго. Ни одна из стран еще не разработала такую энергетическую политику, которая позволила бы достичь этих целей, хотя правительство Канады рассчитывает на значительный налог на выбросы углерода, чтобы ограничить использование ископаемого топлива в будущем.

Согласно Climate Action Tracker, если все страны выполнят свои текущие краткосрочные обязательства, мир потенциально может ограничить потепление примерно на 2,4 градуса С выше доиндустриального уровня к 2100 году. Но многие ученые говорят, что это все еще слишком рискованно. Чтобы удержать глобальное потепление на более низком уровне в 1,5 градуса С, всем странам мира потребуется сделать гораздо больше, коллективно сократив выбросы ископаемого топлива примерно за половину этого десятилетия.

Но то, как распределяется эта ответственность, является постоянным камнем преткновения. Многие страны с низкими доходами, включая Индию, говорят, что более богатые страны, такие как Соединенные Штаты, которые исторически были крупнейшими источниками выбросов в мире, должны сокращать выбросы парниковых газов даже быстрее, чем они обещали, чтобы дать остальному миру больше времени для перехода от ископаемое топливо.

В некоторых странах, особенно в Бразилии и Индонезии, выбросы парниковых газов из ископаемого топлива производятся не только в домах, автомобилях и на заводах. Они также выделяют огромное количество углекислого газа каждый год, когда сжигают и расчищают богатые углеродом тропические леса и торфяники для сельского хозяйства.

Обе страны недавно представили новые климатические обещания, хотя Climate Action Tracker оценивает текущую политику в обеих странах как «недостаточную». В Бразилии темпы обезлесения в тропиках быстро снизились в 2000-х годах, но снова ускорились после избрания президента Жаира Болсонару в 2018 году. Г-н Болсонару пообещал положить конец незаконной вырубке лесов в этом десятилетии, если международное сообщество заплатит миллиарды долларов на усилия по сохранению, хотя его обещания были встречены скептицизмом со стороны защитников окружающей среды и коренных народов.

Индонезия приняла меры по расчистке тропических лесов для плантаций пальмового масла. Но исследователи задаются вопросом, насколько хорошо эти усилия работают, и в стране регулярно наблюдаются широко распространенные пожары, часто преднамеренно устраиваемые для расчистки земель, которые выбрасывают в атмосферу большое количество углекислого газа.

Ожидается, что на саммите в Глазго дипломаты обсудят способы ускорения действий по борьбе с изменением климата, будь то более глубокое сокращение выбросов парниковых газов, таких как метан, предоставление финансовой помощи развивающимся странам для получения чистой энергии или укрепление программ по защите лесов. В то время как некоторые лидеры, такие как президент Байден, заявили, что хотят сохранить цель по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов С, ученые предупреждают, что эта цель вскоре может оказаться недостижимой без немедленных и быстрых действий.