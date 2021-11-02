В Таджикистане от коронавируса вакцинировано около 2,7 млн человек

- Таджикистан, общество
- 12:30, 02 ноября 2021
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане по состоянию на конец октября текущего года против коронавируса вакцинировано 46% взрослого населения страны (от 18 лет и старше).
По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, к концу октября от COVID-19 вакцинировано 2 678 569 человек, или 46% от взрослого населения.
Вторую дозу вакцины, как сообщает Минздрав, получили 2 140 688 человек. Что касается процесса вакцинации в городе Душанбе, то иммунизация жителей столицы против коронавируса выполнена на 100,4%.
Тем временем, по данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, в страну в рамках механизма COVAX и гуманитарной помощи было ввезено около 5 млн. доз вакцин от коронавируса.
Население страны получает 5 видов вакцин против COVID-19: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfaizer и Sputnik V.