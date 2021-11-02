Мы договорились с «Талибаном» о недопущении наплыва беженцев, - глава МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - На предвыборной пресс-конференции 22 октября для представителей российских СМИ министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов ответил на ряд вопросов журналистов. МИД Узбекистана опубликовало полный текст выступления А.Камилова 2 ноября.

Отвечая на вопрос журналистов о ситуации на границе с Афганистаном и о том, есть ли поток беженцев, А.Камилов отметил: «Скажу сразу – потока беженцев нет, вообще беженцев нет. Мы изначально заявили, что беженцев принимать не будем. Наша позиция заключалась в том, чтобы помогать Афганистану, но не путем вывоза группы афганцев на территорию третьей страны, а потом в качестве беженцев их опекать, кормить и заботиться».

Глава МИД РУз добавил, что Узбекистан оказывал помощь в транзите и вывозе в третьи страны, представителей дипломатического корпуса и людей, которым грозила действительно конкретная опасность расправы. «Это была категория, которая прибывала на территорию Узбекистана и немедленно вывозилась в третью страну. В этом плане мы оказывали помощь, если будет необходимость кому-то помочь, выехать через Узбекистан за пределы Афганистана, мы готовы оказывать такого рода услуги. Но создавать у себя специальные места для содержания беженцев – этого нет и не будет», - отметил Камилов.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Узбекистан договорился с движением «Талибан» о недопущении наплыва неконтролируемого потока беженцев. «Они помогли нам, успокоили людей, сказали им: возвращайтесь домой и живите спокойно», - подчеркнул глава МИД.

«С тех пор практически никто не пытается незаконно перейти границу. Бесконтрольного потока беженцев также мы не наблюдаем. Ситуация на границе спокойная. Более того, мы установили особые отношения с провинцией Балх – она непосредственно примыкает к Сурхандарье. У нас налажено сотрудничество между губернаторами, экономическими структурами, особенно в части касающейся транзита. Потому что все – мост, железная и автодорога – упирается в провинцию Балх», - заявил А.Камилов.