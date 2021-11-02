Таджикистан примет участие во встрече по Афганистану в Индии

Бала Венкатеш Варма

CentralAsia (TJ) - На 10 ноября текущего года в Индии запланирована встреча высокопоставленных представителей служб национальной безопасности нескольких стран по Афганистану.

Об этом в интервью ТАСС перед завершением своей миссии сказал посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

«Консультации (по Афганистану) проводятся на различных уровнях. Недавно прошла встреча в московском формате, консультации идут на уровне советников по национальной безопасности. В сентябре состоялся визит генерала Патрушева в Индию. За этим, скорее всего, последует встреча высокопоставленных представителей служб национальной безопасности стран региона, которая планируется в Индии 10 ноября», - сказал он.

Он отметил, что Индия проявляет особый интерес к тому, как ситуация в Афганистане влияет на регион в целом

«Во встрече примут участие шесть стран региона - Индия, Пакистан, Китай, Иран, Узбекистан и Таджикистан», - сказал посол.

При этом, комментируя результаты встречи по Афганистану в московском формате, он назвал ее «…достойным вкладом России - собрать все стороны, чтобы сосредоточить внимание на раcтущем гуманитарном кризисе в Афганистане, а также на проблеме терроризма, незаконного оборота наркотиков и влиянии на безопасность в Центральной Азии».

«Но что касается признания «Талибана», я думаю, говорить об этом еще преждевременно, поскольку в международном сообществе по-прежнему существуют опасения относительно характера правительства, которое может быть сформировано или которое хочет установить контроль в Афганистане.

На полях встречи в московском формате индийская делегация встретилась с делегацией талибов, на которой мы представили свою точку зрения, талибы - свою. Мы продолжаем этот диалог. Ни одна из сторон не принимала никаких решений. Но я думаю, что мы будем оказывать гуманитарное содействие, поскольку гуманитарная ситуация ухудшается, а Индия всегда уделяла приоритетное внимание благополучию афганского народа», - отметил он.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения