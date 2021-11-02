Узбекистан признает «Талибан» при гарантиях безопасности и соблюдении всех требований - глава МИД РУз

CentralAsia (UZ) - Глава МИД Узбекистана на предвыборной пресс-конференции 22 октября для представителей российских СМИ ответил на ряд вопросов, среди которых по ситуации в Афганистане. МИД Узбекистана опубликовало полный текст интервью 2 ноября.

Говоря о Афганистане и признает ли Узбекистан «Талибан» А.Камилов отметил: «Вопрос признания правительств талибов, конечно, стоит на повестке дня. Мы будем вместе с нашими союзниками, партнерами двигаться к этому. Но условия, поставленные перед талибами, настолько серьезны, что реагировать на них в сепаратном плане очень опасно. Закрыть глаза на сохранение террористической деятельности или недостаточную борьбу талибов против «Аль-Каиды», «ИГИЛ» или «ИГИЛ-Хорасан» и других террористических групп и организаций и признать «Талибан» мы не сможем. Должны быть четкие гарантии безопасности и соблюдение всех высказанных требований».

По словам главы МИД РУЗ, в этом плане узбекская сторона будет «двигаться совместно с международным сообществом, нашими друзьями по Содружеству Независимых Государств, Россией».

«Вчера Президент России Владимир Путин очень ясно дал понять, как к этому двигаться и вообще высказал отношение в целом к афганской проблеме. Мы эти оценки поддерживаем и, как уже сказал, московский формат – надежная основа для серьезного двустороннего взаимодействия по афганской проблематике», - добавил Камилов.