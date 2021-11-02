В очереди на выезд из Туркменистана в Россию стоят 11,5 тысячи человек

CentralAsia (TM) - В очереди на выезд из Туркменистана в Россию стоят 11,5 тысячи человек. Об этом сообщил «Метеожурнал» со ссылкой на сотрудника посольства РФ в Ашхабаде, пожелавшего остаться анонимным.

Собеседник издания заявил, что 1,5 тысячи человек готовы к выезду в любой момент. Еще 10 тысяч хотят уехать, но не могут сорваться по первому звонку из посольства. Чаще всего это связано со сложностями с продажей жилья.

Приоритет при посадке на самолеты имеют люди с российским гражданством. Но, по словам сотрудника посольства, в настоящее время таковых осталось совсем немного.

В распоряжении «Метеожурнала» оказался список пассажиров одного из рейсов, составленный в телеграм-канале самими переселенцами (они самоорганизуются, чтобы помогать друг другу). В перечне числится 179 человек. 107 из них имеют статус переселенца, 52 человека являются участниками программы переселения соотечественников. Девять человек одновременно имеют статус и являются участниками программы. Семь человек являются бипатридами (имеют двойное гражданство) и одновременно получили статус переселенца. Два человека — просто бипатриды, а еще двое выезжают как члены семей граждан РФ.

Также журналисты проанализировали этническое происхождение фамилий пассажиров рейса. 88 человек имеют славянские фамилии (русские, украинские, белорусские). 26 человек — туркменские фамилии. 21 человек — армянские фамилии. К категории «прочие» (азербайджанские, татарские, узбекские, фамилии с неясным происхождением) отнесены 44 человека. Многие фамилии повторяются, то есть люди уезжают семьями.

В последние два года, несмотря на прекращение регулярного авиасообщения из-за эпидемии COVID-19, поток миграции из Туркменистана в Россию резко вырос. Посольство РФ организует в среднем два вывозных рейса авиакомпании S7 в месяц, а в октябре впервые состоялось три рейса. Также в октябре в число иностранцев, которым разрешен въезд в РФ в период пандемии, включили членов семей иностранцев, проживающих в России по виду на жительство. В настоящее время в России активизировалась реализация программы переселения соотечественников. В 2006 году при утверждении этой программы планировалось переселить по ней около 6 миллионов человек, но реальный итог оказался вшестеро меньшим. Теперь объявлено, что с 2022 по 2030 год в РФ помогут переехать хотя бы 500 тысячам человек.

Одновременно в Туркменистане из-за эпидемии резко усугубился многолетний экономический кризис. Источники отмечают, что сейчас решение об эмиграции принимают даже те люди, которые еще несколько лет назад даже не думали об этом. Власти Туркменистана не одобряют происходящее, граждан обязывают получить разрешение на выезд в местной миграционной службе. Источники свидетельствуют, что это сложнее, чем оформить документы в посольстве РФ. Тем не менее, рост числа переселенцев продолжается, передает turkmen.news.