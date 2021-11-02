Консульство Туркменистана в Стамбуле переехало в новое здание

CentralAsia (TM) - Консульство Туркменистана в Турции с 1 ноября начало работу по новому адресу. Об этом сообщило издание Atavatan Turkmenistan.

Отмечается, что 28-29 октября (в четверг и пятницу) консульство не работало в связи с Днем провозглашения Турецкой республики. С понедельника консульство, по данным Atavatan Turkmenistan, возобновило работу по адресу Стамбул, район Эюпсултан, квартал Мимара Синан, улица Рейхан, дом 14.

В прошлом у здания консульства неоднократно проходили митинги граждан Туркменистана, протестующих против режима Бердымухамедова. 1 августа 2021 года одна из таких акций была разогнана, участника митинга Фархада Дурдыева силой затащили в здание диппредставительства. В целом туркменские активисты в Стамбуле регулярно подвергаются преследованиям.

Тем временем 30 октября в Туркменистан прибыл очередной вывозной рейс из Стамбула. Граждан Туркменистана, прибывших на родину, поместят на обязательный карантин. Власти страны организуют недостаточное количество вывозных рейсов. Сейчас, через полтора года после прекращения регулярного авиасообщения, за рубежом по-прежнему остается множество граждан Туркменистана, желающих вернуться домой.