Около 16 тысяч кандасов приехали в Казахстан

CentralAsia (KZ) - С начала года 15 903 этнических казаха вернулись на историческую родину и получили статус кандаса. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения.

В ведомстве отмечают, что всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1,086 млн этнических казахов.

Более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана — 76,3%, из Китая вернулись 9,5%, из Туркменистана — 6,1%, из Монголии — 2,5%, и из других стран — 5,5%.

Вернувшиеся на родину этнические казахи поселились:

- в Алматинской области (28,3%);

- в Мангистауской области (19,1%);

- в Туркестанской области (13,4%);

- в Жамбылской области (8%);

- а также в городе Шымкенте (10,5%).

Среди получивших статус кандаса 55% переселенцев в трудоспособном возрасте, 28,1% человек моложе трудоспособного и 16,8% - пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,1% - среднее специальное образование, 45,5% - общее среднее образование и 3,4% не имеют образования.

Термином «кандас» в Казахстане заменили слово «оралман». Соответствующий закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев. В переводе с казахского это слово означает «соплеменник».

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