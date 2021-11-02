Мировые лидеры обязались положить конец вырубке лесов к 2030 году

CentralAsia (CA) - Мировые лидеры обязались остановить исчезновение лесов к 2030 году.

Как пишет агентство «Анадолу», более 100 лидеров подписали «Декларацию лидеров о лесах и землепользовании» по итогам 26 конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

В соответствии с документом, лидеры обязались уже в ближайшие годы остановить и обратить вспять процесс исчезновения лесов и деградации земель.

Кроме того, мировые лидеры обязались предоставить 12 млрд долларов государственного и 7,2 млрд долларов частного финансирования для достижения этой цели.

Было принято обязательство содействовать защите лесов и других наземных экосистем и ускорять их восстановление, улучшать условия жизни в сельских районах, разрабатывать политику по продвижению устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также оказывать поддержку местным сообществам.

Руководитель отдела Лесной практики Всемирного фонда дикой природы (WWF) Фран Прайс отметил, что обязательства по обращению вспять процесса исчезновения лесов должны быть выполнены в срочном порядке. «Леса предоставляют экосистемные услуги, критически важные для человеческого, экономического и социального благополучия, но тревожные потери продолжаются»,- отметил он.

Правительствам следует активизировать усилия по совершенствованию управления земельными и лесными ресурсами за счет расширения участия, подотчетности и прозрачности, добавил представитель организации.

«У нас больше нет времени. Практика - ключ к достижению результатов, которые обеспечат позитивное будущее в плане природных ресурсов»,- добавил он.