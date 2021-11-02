В Управлении мусульман Узбекистана опровергли сообщение СГБ об имаме -«джихадисте»

CentralAsia (UZ) - Министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана опровергло сообщение Службы государственной безопасности (СГБ) о том, что среди 12 жителей Дехканабадского района Кашкадарьинской области, задержанных по подозрению в членстве в группировке «Джихадисты», имеется председатель махаллинского схода.

В пресс-службе министерства сообщили, что среди задержанных лиц не было никакого председателя махаллинского схода граждан.

В ведомстве напомнили об ответственности за распространение ложной и недостоверной информации.

Напомним, ранее СГБ сообщила, что среди задержанных лиц были глава одного из местных сходов граждан, школьный учитель, заместитель имама мечети, частный предприниматель и сезонные рабочие. Отмечалось, что во время обыска в местах проживания задержанных лиц были найдены и изъяты в качестве вещественных доказательств компьютерная техника, электронные носители, а также литература религиозного содержания.

Кроме того, в Духовном управлении мусульман Узбекистана заявили, что спецслужбы не задерживали никакого заместителя имама мечети.

В религиозном учреждении также напомнили об ответственности за распространение ложной и недостоверной информации.