Самый дешевый плов в прошлом месяце готовили в Намангане, самый дорогой в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - В октябре самые низкие цены на плов были зафиксированы в Наманганской области. Порция блюда в этой области продавалась за 14,7 тысячи сумов ($1,4). Самая высокая цена была в Ташкенте, где порция плова стоила 24,3 тысячи сумов ($2,3).

По данным Госкомстата Узбекистана, за Ташкентом следует Бухарская область, где порция плова стоит 21,3 тысячи сумов ($2), Кашкадарьинская - 20,3 тысячи сумов ($1,9) и Самаркандская - 20 тысяч сумов ($1,8). В остальных регионах цена 1 порции плова колебалась в размере от 15 тысяч до 19,5 тысячи сумов ($1,4- $1,8).

Индекс плова в Узбекистане ведется с начала прошлого года. Ранее Госкомстат сообщал, что индекс плова, как и в других странах (например, Big Mac Index или Olive Index), может быть критерием оценки уровня «личной инфляции» в стране.