Ашхабад пригласил правительственную делегацию Афганистана посетить с визитом Туркменистан

CentralAsia (TM) - Туркменская сторона пригласила правительственную делегацию Афганистана посетить с визитом Туркменистан, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Туркменистана в пресс-релизе об итогах рабочего визита туркменской делегации во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Кабул с 30 по 31 октября.

В рамках визита Мередов провел ряд встреч с высокопоставленными лицами Афганистана, и в частности, с председателем правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом.

Отметив, что туркменская сторона выражает готовность к конструктивному диалогу и тесному сотрудничеству с новыми государственными органами Афганистана, Мередов подчеркнул, что Туркменистан, как соседнее государство, глубоко заинтересован в политической стабильности и безопасности страны, благополучии и единстве афганского народа, решении имеющихся противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами.

Стороны уделили особое внимание активизации темпов совместных проектов в ключевых отраслях. В этой связи выражена готовность двух стран к дальнейшему сотрудничеству по продвижению строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линии электропередачи (ЛЭП) Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и железной дороги из Туркменистана в некоторые провинции Афганистана.

Во встрече по экономическим вопросам, проведенной во главе с вице-премьером Мередовым и заместителем председателя правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи, приняли участие министры экономики, финансов, общественных работ, шахт и нефти, энергетики и водных ресурсов, связи, торговли и промышленности, информации и культуры Афганистана, а также руководитель компании Da Afghanistan Brishna Sherkat.

В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов политико-экономического взаимодействия двух стран. В частности, затронут вопрос активизации реализации совместных проектов, обеспечения их безопасности, а также расширение взаимодействия официальных и деловых кругов двух стран посредством активизации двусторонних встреч на различных уровнях.

«Мы хотим, как можно скорее запустить национальные проекты между двумя странами, потому что для их реализации созданы все необходимые условия, в том числе безопасность», - заявил Ханафи.

На переговорах Мередова с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки обсуждены приоритетные вопросы двусторонней повестки в области политико-дипломатического и гуманитарного взаимодействия. Туркменская сторона пригласила правительственную афганскую делегацию посетить с визитом Туркменистан.

Мередов также провел встречу по вопросам безопасности с Муллой Мухаммадом Якубом, в которой участвовали министры обороны, внутренних дел и руководители управлений национальной безопасности и пограничной службы Афганистана, а также руководство профильных министерств Туркменистана.

Стороны отметили необходимость продолжения усилий на обеспечение и упрочение безопасности, стабильности и пограничного взаимодействия. В этой связи, афганская сторона заявила, что безопасность общей братской границы, а также всех совместных перспективных экономических проектов будет обеспечена.

«Мы не пожалеем усилий для обеспечения безопасности инфраструктуры и экономических проектов между двумя странами», - заявил Мулла Якуб.

На пресс-конференции, проведенной по итогам переговоров, Мередов и Муттаки отметили позитивный и конструктивный характер туркмено-афганских переговоров, нацеленных на расширение эффективного партнерства в приоритетных направлениях.