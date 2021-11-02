Православные Узбекистана попросили у России помощи на восстановление русских кладбищ

CentralAsia (UZ) - Уехавшие из Узбекистана соотечественники могли бы оказать финансовую помощь в деле восстановления и сохранения русских кладбищ в этой стране, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Ташкентской епархии иеромонах Михаил Столяров.

По оценкам, которые приводит Столяров, в Узбекистане к моменту распада СССР проживало порядка 4,5 миллионов русскоязычных людей, а сейчас - около 650 тысяч.

"Мы бы хотели, что бы уехавшие из Узбекистана подключились к проекту (по восстановлению русских православных кладбищ – ред.), чтобы заботились о тех, кого они покинули. Покинувшие страну тоже должны принимать активное участие в восстановлении русских кладбищ. Мы надеемся сформировать специальный фонд, будем выстраивать работу с Россотрудничеством, которое играет одну из ключевых ролей в этом процессе", - сказал Столяров.

По его словам, средства нужны, чтобы восстановить ограждения, убирать территорию, ухаживать за памятниками, нанять сторожей.

"В Узбекистане десятки заброшенных русских кладбищ - там в основном похоронены православные христиане. Захоронения нуждаются в восстановлении, уходе. На некоторых кладбищах нет даже забора, там выгуливают домашних животных. Многие памятники находятся в бедственном положении", - пояснил священник.

Он рассказал, что в Ташкентской епархии уже не первый год действует волонтерский проект "Верните память" по восстановлению русских православных кладбищ в Узбекистане. "В Ташкентской епархии мы среди прихожан формируем команды волонтеров, они помогают привести в порядок территории кладбищ, но, к сожалению, активистов не так много. Еще мы регулярно проводим богослужения на отдаленных русских кладбищах в родительские субботы (дни особого поминовения усопших – ред.), - заключил собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появились сообщения о разрушении памятников на Боткинском кладбище - старейшем русском кладбище в Ташкенте. Многие пользователи на своих страницах обратились с призывом к властям России о придании общественному кладбищу мемориального статуса. В конце октября в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане сообщили, что сотрудники Россотрудничества собрали необходимые данные для систематизации и сохранения около 150 памятников и захоронений на русском Боткинском кладбище в Ташкенте, представляющих культурно-историческую ценность.