В России за сутки выявлено менее 40 тысяч случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 39 008 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 136 (8,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 593 200 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 210,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 435 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2 005 081 человек.