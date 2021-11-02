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В России зафиксирован новый суточный рекорд по числу смертей от COVID-19

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 178 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 98 и Санкт-Петербурге — 83.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 240 871 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,5 млн, из них выздоровели — 7,4 млн, под медицинским наблюдением остаются 2 005 081 пациент.

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