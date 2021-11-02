Кремль назвал некачественным вбросом статью о войсках у «границ Украины»

CentralAsia (CA) - Передвижение российской военной техники и армейских подразделений по территории страны — это исключительно дело России, а последние публикации об их появлении вблизи границы Украины «даже не стоит комментировать». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, передает РБК.

Так он отреагировал на материал Politico, в котором утверждалось, что Россия стягивает войска и технику к границе с Украиной. Издание при этом опубликовало спутниковые снимки, на которых, как утверждалось, видно скопление военной техники, в том числе танков, близ города Ельня в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией (Ельня расположена примерно в 250 км от украинской границы).

«Смотрите, наверное качество этих публикаций даже не стоит комментировать и не стоит обращать какого-то внимания. Речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Белоруссией». Представитель Кремля считает, что «не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», - заявил Песков.

Он добавил, что Россия никому никогда не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности.

Politico писала, что снимки 1 ноября сделала компания Maxar Technologies. Кроме этого, газета со ссылкой на данные специализирующегося на военной тематике британского издания Jane’s передавала, что техника 4-й танковой дивизии России перебрасывается ближе к границе с Украиной — под Курск и Брянск.

Первой о наращивании российских войск на границе с Украиной сообщила The Washington Post. Газета написала, что некоторые официальные лица в США и европейских странах зафиксировали «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Издание также сослалось на появившиеся в интернете видеозаписи, на которых российские военные эшелоны и автоколонны перевозят технику на юг и запад страны.

Украинские военные сообщили, что, по данным на 1 ноября, не фиксировали дополнительную переброску российских подразделений и войск около границы. В российском Минобороны пока не комментировали данные WP.

Весной Украина и страны Запада также обвиняли Россию в наращивании войск вблизи украинской границы на фоне обострения конфликта в Донбассе. Российская сторона в ответ подчеркивала, что проводит учения, армия передвигается внутри страны по тем маршрутам, которые считает нужными, при этом движение войск не угрожает другим странам.