В Казахстане обновили данные по численности населения

CentralAsia (KZ) - Численность населения Казахстана на 1 октября 2021 года достигла 19 млн 62,7 тыс. человек. С начала года прирост составил 183,1 тыс. человек, сообщает Бюро национальной статистики.

Наиболее густонаселенные регионы страны - Алматинская (2,1 млн человек), Туркестанская области (2,06 млн) и Алматы (2,01 млн).

Со значительным отрывом по темпам прироста населения лидируют города - Нур-Султан (+38 962), Алматы (+35 356) и Шымкент (+30 293). На 1 октября численность астанчан достигла 1,18 млн человек, алматинцев - 1,97 млн, шымкентцев - 1,07 млн человек. В целом рост населения с начала года отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана.

Отток населения заметнее всего в Восточно-Казахстанской (-4 856), Костанайской (-4 705) и Северо-Казахстанской (-4 349) областях. На 1 октября численность населения в ВКО составила 1,36 млн, в Костанайской области - 864,5 тыс., в СКО - 543,7 тыс. человек.

Городское население страны с начала года выросло на 1,37% до 11 млн 303,6 тыс. человек, сельское население - на 0,40% - до 7 млн 759 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,3%, сельского населения — 40,7%.

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