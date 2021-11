Мы сами роем себе могилу, - глава ООН на саммите в Глазго

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров и общественность перестать обращаться с природой как с туалетом. Об этом сообщается на сайте ООН.

На открытии Конференции ООН об изменении климата в Глазго глава ООН заявил, что человечество сегодня стоит перед «суровым выбором»: либо оно остановит этот процесс, либо кризис остановит жизнь на планете.

Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink. It’s time to say: enough.



Enough brutalizing biodiversity.



Enough killing ourselves with carbon.



Enough treating nature like a toilet.



Enough burning & drilling our way deeper.



We are digging our own graves. pic.twitter.com/7cS2L59Tub