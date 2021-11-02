Мы сами роем себе могилу, - глава ООН на саммите в Глазго

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров и общественность перестать обращаться с природой как с туалетом. Об этом сообщается на сайте ООН.

На открытии Конференции ООН об изменении климата в Глазго глава ООН заявил, что человечество сегодня стоит перед «суровым выбором»: либо оно остановит этот процесс, либо кризис остановит жизнь на планете.

Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink. It’s time to say: enough.



Enough brutalizing biodiversity.



Enough killing ourselves with carbon.



Enough treating nature like a toilet.



Enough burning & drilling our way deeper.



We are digging our own graves. pic.twitter.com/7cS2L59Tub — António Guterres (@antonioguterres) November 1, 2021

«Хватит причинять ущерб биологическому разнообразию, хватит убивать самих себя выбросами углерода, хватит относиться к природе как к туалету, хватит жечь, бурить и копать все глубже. Мы сами роем себе могилу», - предупредил Гутерриш.

Он напомнил, что планета меняется у нас на глазах - от морских глубин до горных вершин, от тающих ледников до непрекращающихся экстремальных погодных явлений. Уровень моря, по его словам, повышается в два раза быстрее, чем 30 лет назад, океаны нагреваются все быстрее, а в некоторых частях Амазонии тропические леса выбрасывают в атмосферу больше углерода, чем поглощают.

«Если послушать недавние заявления о мерах, принимаемых в связи с изменением климата, может показаться, что мы на пути к изменению ситуации. Это иллюзия. Последний опубликованный доклад об определяемых на национальном уровне вкладах показал, что даже при выполнении заявленных обязательств мир по-прежнему обречен на катастрофическое повышение температуры на 2,7 градуса», - добавил генсек ООН.

Он призвал вкладывать средства в экономику с нулевым уровнем выбросов и устойчивую к климатическим изменениям. Гутерриш убежден, что такие инвестиции будут способствовать устойчивому росту, созданию рабочих мест и появлению новых возможностей.

В дополнение к механизмам, уже созданным в рамках Парижского соглашения, глава ООН решил создать группу экспертов, которые будут работать над тем, чтобы установить четкие стандарты оценки обязательств по достижению чистого нулевого объема выбросов негосударственными субъектами.

В своем выступлении глава ООН также призвал усилить меры по защите уязвимых сообществ от прямых и явных угроз изменения климата и обеспечить финансирование усилий по борьбе с изменением климата, выделяя ежегодно 100 миллиардов долларов на поддержку развивающихся стран.

Ранее генсек ООН заявил, что Саммит G20 не оправдал его надежд по вопросу борьбы с изменениями климата.