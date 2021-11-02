В Ташкенте планируют приватизировать 20 крупных рынков

CentralAsia (UZ) - Агентство по управлению госактивами Узбекистана подготовило проект постановления, предусматривающего сокращение государственного участия в рынках и торговых комплексах.

Документ направлен на исполнение прошлогоднего постановления президента Шавката Мирзиёева о привлечении инвестиций в рынки.

Предполагается создать территориальные комиссии для изучения проблем, связанных с деятельностью рынков. По результатам исследований они подготовят дорожные карты для решения обнаруженных проблем. Кроме того, они выработают предложения по условиям и срокам приватизации рынков, а также списки выдвигаемых требований по обеспечению их современной инфраструктурой и цифровыми технологиями для удобства торговцев.

Для помощи комиссиям в подготовке рынков к продаже и выставлении их на торги будет создан Офис управления рынками и торговыми комплексами. При необходимости к оценке рынков привлекут профессиональных аудиторов и консультантов.

В приложении к законопроекту есть список рынков и торговых комплексов, которые планируется приватизировать. Список включает 61 пункт, 20 из них — в Ташкенте. Среди них — Алайский, Чиланзарский, Юнусабадский, Мирабадский, Куйлюкский, Фархадский рынки, рынок Чорсу и Эски Жува, Аския, а также Чиланзарский торговый комплекс (на Ипподроме) и торговый комплекс «Бек-Тупи».

Также постановлением предполагается закрыть 12 рынков.

Проект документа опубликован на правительственном портале. Обсуждение продлится до 16 ноября текущего года.