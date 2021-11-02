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Иран будет экспортировать автомобили в Туркменистан

CentralAsia (TM) -  Генеральный директор иранской автомобилестроительной компании Iran Khodro Industrial Group «Иран Ходро» Фаршад Могими заявил о готовности экспортировать на туркменский рынок автомобили с двухтопливной системой питания (бензин+газ), сообщил 2 ноября «Туркменистан: золотой век».

На прошедшей в Тегеране встрече с главой Агентства автомобильного транспорта Туркменистана («Türkmenawtoulaglary») Гуванчмыратом Акмаммедовым бизнесмен сказал, что «Iran Khodro способна сотрудничать с туркменскими промышленными компаниями в различных областях горнодобывающей, нефтегазовой, нефтехимической и инженерной и других отраслей».

Бизнесмен также объявил о готовности компании «в кратчайшие сроки» экспортировать автобусы на туркменский рынок.

Акмаммедов заявил, что «учитывая качество и разнообразие продукции Iran Khodro, туркменский рынок будет приветствовать присутствие продукции компании».

В 2016 году «Иран Ходро» поставила в Туркменистане 200 автомобилей для полиции по контракту с Министерством внутренних дел. Тогда сообщалось, что большинство товаров из Ирана поставляется в Туркменистан в счет погашения задолженности Ирана за поставленный Туркменистаном природный газ.

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