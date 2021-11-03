экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия приступила к сборке легкой и бронетехники для Вооруженных сил внутри страны

CentralAsia (MNG) -  Монголия приступила к сборке легких и бронированных машин для Вооруженных сил внутри страны, и министр обороны Г. Сайханбаяр сообщил вчера журналистам, что в следующем году планирует построить оружейный завод по производству боеприпасов для автоматов.

Стратегия долгосрочного развития Монголии «Видение 2050» направлена ​​на создание к 2030 году вооруженных сил мирового класса. В рамках этого проекта планируется выполнить 10 работ. Это включает:

  • Создать завод по производству боеприпасов для стрелкового оружия;
  • Увеличить способность системы контроля государственной воздушной границы;
  • Строить новое командное здание для Вооруженных сил;
  • Создать центр обработки данных вооруженных сил кибербезопасности;
  • Обеспечить ВВС вертолетами, отремонтировать главную взлетно-посадочную полосу аэродрома Налайх и модернизировать наземное оборудование;
  • Строить жилой дом на земле, принадлежащей Вооруженным силам;
  • Строить единый лабораторный корпус Национального университета обороны;
  • Обеспечить Вооруженных Сил отечественной легкой и бронетехникой специального назначения;
  • Начать строительство воинской части инженерно-строительного назначения и создать госпиталь второго уровня;
  • Перемещение запас боеприпасов.

На сегодняшний день начато пять таких работ. Например, началось строительство воинской части инженерно-строительного назначения.

В рамках поставок специальной легкой и бронированной техники в Вооруженные Силы с прошлого года военными инженерами и техниками собрано 25 типов легких и средних разведывательных и боевых машин. Также началось производство дроны для фотосъемки и передачи сообщений на расстоянии 3-30 км и радиостанцию ​​с дальностью действия 1000 км.

Идет обновление авиации, начаты работы по реконструкции главной взлетно-посадочной полосы на аэродроме Налайх. Финансирование строительства завода по производству боеприпасов для стрелкового оружия будет включено в госбюджет следующего года.

Министр обороны Г.Сайханбаяр сказал: «Военный бюджет Монголии равен 0,6 процента ВВП и в будущем планируется увеличить до 1,5 процента. Средний мировой показатель составляет 2,5 процента».

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Казахстане обновили данные по численности населения
  • В Узбекистане выйдет шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара»
  • Глава администрации президента Беларуси встретился с послом Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com