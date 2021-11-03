Монголия приступила к сборке легкой и бронетехники для Вооруженных сил внутри страны

CentralAsia (MNG) - Монголия приступила к сборке легких и бронированных машин для Вооруженных сил внутри страны, и министр обороны Г. Сайханбаяр сообщил вчера журналистам, что в следующем году планирует построить оружейный завод по производству боеприпасов для автоматов.

Стратегия долгосрочного развития Монголии «Видение 2050» направлена ​​на создание к 2030 году вооруженных сил мирового класса. В рамках этого проекта планируется выполнить 10 работ. Это включает:

Создать завод по производству боеприпасов для стрелкового оружия;

Увеличить способность системы контроля государственной воздушной границы;

Строить новое командное здание для Вооруженных сил;

Создать центр обработки данных вооруженных сил кибербезопасности;

Обеспечить ВВС вертолетами, отремонтировать главную взлетно-посадочную полосу аэродрома Налайх и модернизировать наземное оборудование;

Строить жилой дом на земле, принадлежащей Вооруженным силам;

Строить единый лабораторный корпус Национального университета обороны;

Обеспечить Вооруженных Сил отечественной легкой и бронетехникой специального назначения;

Начать строительство воинской части инженерно-строительного назначения и создать госпиталь второго уровня;

Перемещение запас боеприпасов.

На сегодняшний день начато пять таких работ. Например, началось строительство воинской части инженерно-строительного назначения.

В рамках поставок специальной легкой и бронированной техники в Вооруженные Силы с прошлого года военными инженерами и техниками собрано 25 типов легких и средних разведывательных и боевых машин. Также началось производство дроны для фотосъемки и передачи сообщений на расстоянии 3-30 км и радиостанцию ​​с дальностью действия 1000 км.

Идет обновление авиации, начаты работы по реконструкции главной взлетно-посадочной полосы на аэродроме Налайх. Финансирование строительства завода по производству боеприпасов для стрелкового оружия будет включено в госбюджет следующего года.

Министр обороны Г.Сайханбаяр сказал: «Военный бюджет Монголии равен 0,6 процента ВВП и в будущем планируется увеличить до 1,5 процента. Средний мировой показатель составляет 2,5 процента».

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