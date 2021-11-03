В Монголии мы впервые будем добывать и экспортировать уран, - ООО «Бадрах Энержи»

CentralAsia (MNG) - ООО «Мон-Атом», дочерняя компания госкомпании «Эрдэнэс Монгол», учредила ООО «Бадрах Энержи» в сотрудничестве с французской Orano Mining.

ООО «Бадрах Энержи» проводит детальное изучение уранового месторождения Зөөвч-Овоо в аймаке Дорноговь.

Зөөвч-Овоо — одно из крупнейших месторождений урана в Монголии с запасами урана 93 291 тонна, производственные испытания которого начались в июле 2021 года.

Д. Далайжаргал представитель компании «Бадрах Энержи» сказал: «Прежде всего, мы готовим наш завод, изучая, сколько тонн урана мы можем добыть в год и сколько мы будем тратить. Как только установка запущена, ее нельзя остановить, поэтому необходимо убедиться, что она работает должным образом. Если завод остановится, будет много потерь. Поэтому инвестиционное соглашение будет подписано после тестирования завода в первый год и оценки прибыли. Заводские испытания завершатся к концу 2022 года. Тогда при успешном заключении инвестиционного соглашения впервые в Монголии начнется добыча урана. Когда завод заработает, на нем будет работать 800-1200 человек».

«Монголия — одна из 16 стран мира с запасами урана. Монголия обладает 2% мировых запасов урана. Эти страны производят продукт, называемый желтым порошком, при добыче урана. Желтый порошок превращается в ядерное топливо, а перерабатывающие заводы есть только в пяти странах», -отметил он.

Технико-экономическое обоснование для месторождения Зөөвч-Овоо было одобрено в 2015 году, а в следующем году была выдана лицензия на добычу, а также было подписано соглашение о разработке месторождения с Управлением полезных ископаемых и нефти. Впоследствии, в 2018 году, было подписано соглашение о сотрудничестве с сомоном Улаанбадрах аймака Дорноговь и багом Зуунбаян сомона Саиншанд, а в 2019 году введено в эксплуатацию опытное производственное здание Зөөвч-Овоо.

34 процента ООО «Бадрах Энержи», отвечающего за разведку и добычу месторождения, принадлежит государству ООО «Мон-Атом», а оставшиеся 66 процентов принадлежат французской компании Orano Mining. Orano Mining, которая только в 2020 году добыла 6 529 тонн урана во всем мире, добывает уран в Канаде, Нигерии и Казахстане.

На месторождении Зөөвч-Овоо будет использоваться метод подземного скважинного выщелачивания (ПСВ), который используется на 57% урановых рудников мира. ПСВ в настоящее время применяется на большинстве урановых производств в мире, данный метод добычи и переработки урана представляется экономически эффективным и приемлемым с экологической точки зрения.

Д. Далайжаргал сказал, что проект, который продлится следующие 35 лет, станет «новым этапом в развитии горных работ» после подписания инвестиционного соглашения и начала добычи.

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