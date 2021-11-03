Премьер-министры Монголии с 1990 года провели встречу

CentralAsia (MNG) - 2 ноября, все премьер-министры, возглавлявшие кабинет министров Монголии с 1990 года, провели встречу в Государственной палате Монголии. Историческую встречу премьер-министров всех времен организовывал нынешний глава правительства Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ.

На встрече был обсужден широкий круг вопросов, таких как экономика пандемии, комплексный план правительства по восстановлению экономики в размере 10 триллионов тугриков ($ 3,5 млрд), инфляция, международные отношения, транспорт и логистика.

Принимая приглашение премьер-министра Л.Оюун-Эрдэнэ, прибыли на встречу экс-президенты Монголии, бывшие премьер-министры Н.Энхбаяр и Ц.Элбэгдорж, бывшие премьер-министры Ш. Гунгаадорж, М.Энхсайхан, М.Энхболд, С.Баяр, С.Батболд, Н. Алтанхуяг и Я. Эрдэнэбат.

В начале встречи премьер-министр Л. Оюун-Эрдене предоставил подробную информацию о социально-экономической ситуации в период Covid и представила, как защитить здоровье, усилить экономику во время пандемии и уменьшить ограничивающие факторы. Бывшие премьер-министры рассказали о текущей ситуации, проблемах, с которыми они сталкивались, своих решениях и политике, а также о своем опыте. Они также обсудили вопросы времени, такие как Оюу-Толгой и инфляция.

Во времена пандемий и сложных экономических условий в стране важны единство и стабильность. Премьер-министры согласились с необходимостью поддержки частного сектора и расширения участия общественности в принятии правительственных решений.

По инициативе сменявших друг друга премьер-министров был создан политический совет для обеспечения преемственности политики и направлений правительства, оказания профессиональной и методологической поддержки действующему премьер-министру в реализации долгосрочной политики развития Монголии и выработки рекомендаций на основе по исследованию и анализу социально-экономической ситуации. Совет возглавит премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ и бывший премьер-министр Ж. Эрдэнэбат будет заместителем. Совет обменяется мнениями по важным социально-экономическим вопросам страны.

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