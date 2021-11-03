Президент Монголии встретился с исполнительным директором ЗКФ

CentralAsia (MNG) - Во время саммита мировых лидеров: 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26) президент Монголии У. Хурэлсух встретился с исполнительным директором Зеленого климатического фонда (ЗКФ) Янником Глемареком.

В начале встречи Президент У. Хурэлсух поблагодарил GCF за поддержку, оказанную Монголии на протяжении последних 10 лет. Подчеркнув, что Монголия уделяет особое внимание изменению климата, он сказал, что национальное движение за посадку миллиарда деревьев находится в стадии реализации, что сыграет значительную роль в борьбе с растущей деградацией экосистем и опустыниванием, а также в сокращении пыльных бурь.

Он подчеркнул, что Монголия будет уделять приоритетное внимание политике зеленого развития в будущем и проводить политику, направленную на то, чтобы тратить не менее одного процента своего ВВП на окружающую среду. В этом контексте Президент выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с ЗКФ и подробно обменялся мнениями по этому поводу.

Исполнительный директор Янник Глемарек сказал, что ЗКФ рад работать с Монголией, и похвалил Монголию за запуск конкретных инициатив по борьбе с изменением климата и сокращению опустынивания. Кроме того, он выразил готовность к реализации совместных проектов и программ для расширения сотрудничества в будущем.

С 2010 года Монголия активно сотрудничает с ЗКФ, который оказывает финансовую поддержку, а также технические и методологические консультации развивающимся странам в реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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