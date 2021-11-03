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Монголия выражает интерес к сотрудничеству с АБР в сфере возобновляемых источников энергии

CentralAsia (MNG) -  Во время Всемирного саммита лидеров COP 26, проходящего в Глазго, Великобритания, президент Монголии У. Хурэлсух провел встречу с президентом АБР Масацугу Асакавой.

В начале встречи Президент Монголии У. Хурэлсух подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет партнерству Монголия и АБР, и поздравил с юбилеем. Он выразил удовлетворение Стратегией партнерства со страной на период с 2021 по 2024 год, в которой основное внимание уделяется реализации большего количества проектов и программ, направленных на изменение климата и зеленое развитие.

Президент У. Хурэлсух рассказал о своей инициативе общенациональной кампании «Один миллиард деревьев», целью которой является усиление борьбы с изменением климата в Монголии и сокращение опустынивания и пыльных бурь.

Г-н Хурэлсух также выразил готовность представить передовой опыт других стран по реализации политики зеленого развития в Монголии, в частности, для увеличения зеленого финансирования, и тесно сотрудничать с АБР в области возобновляемых источников энергии.

Со своей стороны, г-н Масацугу Асакава подчеркнул, что АБР решил сотрудничать с Монголией в более широком контексте по борьбе с изменением климата и деградацией экосистем, а также увеличить финансирование на значительные суммы. Он добавил, что в этом направлении АБР будет поддерживать политику, предложения и инициативы президента Монголии в отношении зеленого развития.

На встрече стороны подробно обменялись мнениями о сотрудничестве Монголия и АБР, приоритетах, проектах и программах, которые предстоит реализовать.

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