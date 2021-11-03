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В октябре ЦБ Монголии приобрел 3,2 тонны драгметаллов

CentralAsia (MNG) -  В октябре 2021 года закупка золота Банком Монголии (БМ) составила 3,2 тонны, в результате чего общий объем закупок драгоценных металлов Банком Монголии в 2021 году увеличился до 18,1 тонны. Цифра показывает снижение на 1,08 тонны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре филиалы ЦБ Монголии в аймаке Дархан-Уул закупил 168,2 кг и в аймаке Баянхонгор – 249,8 кг драгметаллов.

Средняя цена покупки 1 грамма золота Банком Монголии в октябре составила 162 456,30 тугриков ($ 57.02).

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