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В Монголии выдано ипотечных кредитов на сумму ₮ 787,2 млрд

CentralAsia (MNG) -  За первые девять месяцев 2021 года ипотечные кредиты на сумму 787,2 миллиарда тугриков ($ 276,2 млн) были выданы 10,5 тысячам заемщиков через центральный банк.

По сегодняшним данным Банка Монголии, это в среднем 87,9 млрд тугриков ($ 30,9 млн) в виде кредитов в месяц в 2021 году.

В октябре и ноябре этого года Банк Монголии предоставит коммерческим банкам финансирование в размере 40 млрд.тугриков ($ 14 млн) для ипотечных кредитов, а банки предоставят займы на сумму 26,7 млрд.тугриков ($ 9,4 млн) за счет собственных средств.

Банк Монголии заявил, что идет подготовка к полной передаче программы ипотечного кредитования Правительству к 2023 году, и сообщил, что банк обеспечит непрерывность программы до тех пор.

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