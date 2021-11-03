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Узкие места ограничивают доступ монгольских угледобывающих компаний на рынки Китая

CentralAsia (MNG) -  Несмотря на рекордные цены на сырье, монгольская угледобывающая компания SouthGobi Resources (TSE: SGQ) объявила сегодня предупреждение о прибыли.

В пресс-релизе, опубликованном на прошлой неделе, SouthGobi написала, что ожидает чистый убыток, «... связанный в первую очередь с продолжающимся воздействием пандемии COVID-19, включая, помимо прочего, ограничения на количество грузовиков с углем, пересекающих границу в порту въезда в КПП Шивээхурэн — Сэхээ в третьем квартале 2021 года», - передает Kitco News.

Пекин продолжал подталкивать Монголию к увеличению поставок, но безуспешно. Компания SouthGobi, одна из крупнейших горнодобывающих компаний, сообщила в августе, что ее продажи упали примерно до 100 000 тонн во втором квартале с примерно 500 000 тонн годом ранее. Общий объем экспорта Монголии в Китай в третьем квартале упал ниже 1 миллиона тонн, что составляет лишь треть объема, зарегистрированного в предыдущем году.

В сентябре Китай импортировал более 30 миллионов тонн угля, поэтому объемы, которым грозит приостановка границы, не особенно значительны. Но большая часть экспортируемого из Монголии угля относится к более высокому качеству, используемому в сталелитейной промышленности, и особенно ценится китайскими предприятиями после того, как правительство запретило аналогичные поставки из Австралии год назад.

SouthGobi объявляет финансовые результаты в середине месяца.

По данным Reuters, цены на уголь в Китае в этом году взлетели на целых 190%, но с тех пор снизились из-за вмешательства правительства.

SouthGobi котируется на Фондовой бирже Торонто.

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