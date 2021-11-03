Глава администрации президента Беларуси встретился с послом Монголии

CentralAsia (MNG) - Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко встретился с Послом Монголии в Беларуси Батсухом Баярсайханом по случаю начала его дипломатической миссии в стране, - сообщает администрация президента Беларуси.

Игорь Сергеенко приветствовал открытие посольства Монголии в Беларуси и поздравил Батсуха Баярсайхана с назначением первым главой дипмиссии.

«Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-монгольского сотрудничества. Участники встречи высоко оценили динамику взаимной торговли, реализацию ряда проектов по поставкам белорусской техники, успешное сотрудничество в сфере строительства, сельского хозяйства, образования и науки», - сказали в администрации президента Беларуси.

Стороны обменялись информацией о проделанной работе по активизации политических и экономических контактов, а также обсудили предстоящие совместные мероприятия. В завершение встречи Игорь Сергеенко пожелал Батсух Баярсайхану успехов на новом ответственном посту.

фото: BelTA

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