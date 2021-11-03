экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава администрации президента Беларуси встретился с послом Монголии

CentralAsia (MNG) -  Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко встретился с Послом Монголии в Беларуси Батсухом Баярсайханом по случаю начала его дипломатической миссии в стране, - сообщает администрация президента Беларуси.

Игорь Сергеенко приветствовал открытие посольства Монголии в Беларуси и поздравил Батсуха Баярсайхана с назначением первым главой дипмиссии.

«Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-монгольского сотрудничества. Участники встречи высоко оценили динамику взаимной торговли, реализацию ряда проектов по поставкам белорусской техники, успешное сотрудничество в сфере строительства, сельского хозяйства, образования и науки», - сказали в администрации президента Беларуси.

Стороны обменялись информацией о проделанной работе по активизации политических и экономических контактов, а также обсудили предстоящие совместные мероприятия. В завершение встречи Игорь Сергеенко пожелал Батсух Баярсайхану успехов на новом ответственном посту.

фото: BelTA

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Монголии за сутки выявлен 1021 случай COVID-19
  • Около 16 тысяч кандасов приехали в Казахстан
  • В России зафиксирован новый суточный рекорд по числу смертей от COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com